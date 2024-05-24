Киев не получит приглашение о вступлении в НАТО на июльском саммите Госдеп США: НАТО не пригласит Украину в Альянс на саммите в июле

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Североатлантический альянс не станет приглашать Украину вступить в НАТО в ходе саммита в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, заявил помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости. Он добавил, что при этом союзники намерены продемонстрировать Киеву «значительную поддержку».

Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к Альянсу, — сказал дипломат.

Ранее политолог Сергей Марков заялял, что в НАТО обсуждают два направления эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, одно из них уже реализуется, но это делается неофициально. Первое подразумевает использование Вооруженными силами Украины оружия стран НАТО «для ударов по старым территориям России». Политолог уточнил, что «это уже и есть неофициально». Второе направление касается перехвата российских ракет над украинской территорией средствами ПВО стран Североатлантического альянса.

До этого стало известно, что в администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары ВСУ по территории России американским оружием. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена на Украину. С момента первых поставок Киеву американских вооружений президент США Джо Байден ни разу не отступал от этого запрета.