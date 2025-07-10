Келлог сравнил разрушения на Украине с последствиями Второй мировой войны Келлог раскритиковал массированные удары ВС России по военным целям на Украине

Массированные удары Вооруженных сил России по военным целям на Украине просто ужасны, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. Он резко осудил последние атаки российских войск, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале CNBC.

Келлог заявил, что Россия якобы целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, и призвал положить этому конец. Спецпредставитель Трампа также считает, что таких масштабов потерь и разрушений не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

В Минобороны РФ неоднократно указывали, что целью российских массированных атак являются исключительно военные и энергетические объекты, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины. Так, в ночь на 9 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов на Украине, подчеркнули в военном ведомстве. При этом целью атак 10 июля стали предприятия ВПК в Киеве.

Тем временем в The New York Times констатировали, что российская оборонная промышленность активно наращивает производство беспилотников. По оценкам издания, уже к осени 2025 года ВС РФ смогут единовременно запускать более 1000 дронов для ударов по территории Украины.