Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 16:34

Келлог сравнил разрушения на Украине с последствиями Второй мировой войны

Келлог раскритиковал массированные удары ВС России по военным целям на Украине

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Массированные удары Вооруженных сил России по военным целям на Украине просто ужасны, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. Он резко осудил последние атаки российских войск, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале CNBC.

Келлог заявил, что Россия якобы целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, и призвал положить этому конец. Спецпредставитель Трампа также считает, что таких масштабов потерь и разрушений не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

В Минобороны РФ неоднократно указывали, что целью российских массированных атак являются исключительно военные и энергетические объекты, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины. Так, в ночь на 9 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов на Украине, подчеркнули в военном ведомстве. При этом целью атак 10 июля стали предприятия ВПК в Киеве.

Тем временем в The New York Times констатировали, что российская оборонная промышленность активно наращивает производство беспилотников. По оценкам издания, уже к осени 2025 года ВС РФ смогут единовременно запускать более 1000 дронов для ударов по территории Украины.

Кит Келлог
США
Украина
ВС РФ
атаки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курсант испортил парашюты своего командира перед прыжком из самолета
Стало известно, почему в Подмосковье появились болотные черепахи
У сервиса «Кинопоиск» зафиксированы сбои
Российским пенсионерам предоставили новую ежегодную меру поддержки
Лавров сделал необычный выбор одежды для гала-ужина АСЕАН
Стало известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика
Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы
Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих
Стало известно, как живет семья пострадавшего в Шереметьево мальчика
Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона
Рубио раскрыл, планируется ли скоро встреча Трампа с Путиным
Стало известно, где именно застрелили полковника СБУ
Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым
«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США
У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей
Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка
Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии
Президент Польши раскрыл, о чем Зеленскому не рассказали в школе
Тайные квартиры Орбакайте за миллионы. Почему не продает, вернется ли в РФ
Украина потребовала новый «план Маршалла» от Европы
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.