«Карательный шаг»: пресса США оценила санкции Байдена против России

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Самыми суровыми за последние годы признали антироссийские санкции, введённые президентом США Джо Байденом. Американская пресса живо обсуждает ограничительные меры и положительна отреагировала на желание президента США встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Администрация США в четверг ввела первые серьёзные санкции за несколько лет, направленные против российской экономики, — считают журналисты газеты Washington Post.

Wall Street Journal пошла дальше и назвала решение Байдена «крательным шагом». Она приводит слова аналитиков и инвесторов, которые уверенны, что меры были чуть ли не «самыми суровыми и потенциально разрушительными» для российской экономики.

Напряжённость растёт, и предложение Байдена, которое он сделал во вторник, чтобы два лидера провели саммит в третьей стране, — это желанный шаг, — завил телеканал CNN.

Даже традиционно «республиканский» телеканал Fox News похвалил администрацию Байдена, назвав жестом мира его предложение о встрече с Путиным. Журналисты заявили, что увидели «незначительную перемену» по сравнению с обычной риторикой Байдена, который часто осуждает Кремль.

Ранее Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит». Как писал NEWS.ru, официальный представитель Белого дома Джен Псаки считает, что Путин не обиделся на обзывательства Байдена