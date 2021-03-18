Псаки считает, что Путин не обиделся на обзывательства Байдена

https://static.news.ru/photo/60c8cd5c-22de-11eb-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки считает, что президент России Владимир Путин вряд ли сильно поддаётся обидам.

Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники, — сказала она, комментируя резкие выпады американского лидера Джо Байдена в адрес Путина.

Комментируя слова Путина о рабстве и расизме в США, пресс-секретарь признал, что Америке есть над чем подумать в этой области.

Ранее Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

Когда это произошло, Псаки отказалась отвечать на вопрос, были ли слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине метафорой. «Мне нечего добавить», — сказала она 17 марта.

Владимир Путин в четверг, 18 марта, ответил на слова своего американского коллеги Джо Байдена. Глава государства пожелал руководителю Белого дома здоровья. Позже президент добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».