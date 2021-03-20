Каннибал из США заманивал геев на обед

https://static.news.ru/photo/36287c3c-8986-11eb-bf36-96000091f725_660.jpg Фото: LouisianaStatePolice/facebook.com

Житель Луизианы, 19-летний Чэнс Сенека заманивал к себе домой представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы затем расчленить их и съесть. Об этом стало известно следователям после его задержания. Из трёх попыток удача каннибалу сопутствовала лишь однажды, к счастью, его жертве удалось сбежать.

Как сообщает Daily Mail, американец знакомился с гомосексуалами в Интернете в специальном приложении и приглашал их к себе домой. Когда первый 18-летний гость пришёл в его апартаменты, он его избил, ударил ножом и начал душить. Молодому человеку всё же удалось вырваться и убежать. Сейчас он находится в больнице. Жертва маньяка провёл много дней в коме и утратил способность полноценно двигаться.

Каннибала уже арестовали и завели против него уголовное дело. По данным департамента юстиции, Сенека планировал расчленить тело гостя, а затем «использовать его части в качестве сувениров и пищи». Адвокат каннибала сообщил, что преступление его подзащитный совершил в том числе на почве ненависти к геям.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Арми Хаммер покинул ещё один проект после обвинений в каннибализме. Он ушёл из мини-сериала «Предложение», который рассказывает историю создания «Крёстного отца». В нём Хаммер должен был исполнить главную роль продюсера фильма Эла Радди. В десятисерийном сериале планируется подробно описать его работу над кинокартиной. В настоящее время создатели сериала ищут нового актёра на главную роль в проекте.

Ранее в соцсетях появились скриншоты переписок, в которых актёр писал своей собеседнице, что хочет съесть её, выпить кровь и подержать её бьющееся сердце в своих руках. Писательница Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность этих БДСМ-переписок.