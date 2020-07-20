Канье Уэст впервые встретится с избирателями

Рэпер Канье Уэст планирует 19 июля провести своё первое предвыборное мероприятие. Оно пройдёт в Норт-Чарльстоне (Южная Каролина) в Exquis Event Center.
Музыкант встретится с избирателями, однако все участники должны пройти обязательную регистрацию, надеть медицинские маски и соблюдать дистанцию. Также гости должны подписать бумагу, которая освобождает организаторов от ответственности, в случае если кто-то заразится коронавирусом, передаёт передаёт Politico.
Сам Уэст попросил своих подписчиков в Twitter из Южной Каролины оставить подпись, чтобы его имя внесли в бюллетени на выборах президента. Свой пост он сопроводил списком мест, где это можно сделать.
Ранее американская звезда реалити-шоу и бывшая спортсменка-легкоатлет, также известная как мачеха Ким Кардашьян, Кейтлин Дженнер заявила, что хочет быть вице-президентом, если Канье Уэст станет новым лидером страны.
Как писал NEWS.ru, Канье Уэст пририсовал свой портрет к горе Рашмор. На каменном массиве в штате Дакота в 1925 году изобразили президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна в честь 150-летия истории страны.
О своём намерении участвовать в президентской гонке Канье Уэст объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.