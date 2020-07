Канье Уэст впервые встретится с избирателями

Музыкант встретится с избирателями, однако все участники должны пройти обязательную регистрацию, надеть медицинские маски и соблюдать дистанцию. Также гости должны подписать бумагу, которая освобождает организаторов от ответственности, в случае если кто-то заразится коронавирусом, передаёт передаёт Politico.

Сам Уэст попросил своих подписчиков в Twitter из Южной Каролины оставить подпись, чтобы его имя внесли в бюллетени на выборах президента. Свой пост он сопроводил списком мест, где это можно сделать.