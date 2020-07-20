Канье Уэст впервые встретится с избирателями

https://static.news.ru/photo/2cf049b6-c98c-11ea-bda1-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст планирует 19 июля провести своё первое предвыборное мероприятие. Оно пройдёт в Норт-Чарльстоне (Южная Каролина) в Exquis Event Center.

Музыкант встретится с избирателями, однако все участники должны пройти обязательную регистрацию, надеть медицинские маски и соблюдать дистанцию. Также гости должны подписать бумагу, которая освобождает организаторов от ответственности, в случае если кто-то заразится коронавирусом, передаёт передаёт Politico.

Сам Уэст попросил своих подписчиков в Twitter из Южной Каролины оставить подпись, чтобы его имя внесли в бюллетени на выборах президента. Свой пост он сопроводил списком мест, где это можно сделать.

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the website https://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm — ye (@kanyewest) July 18, 2020

Ранее американская звезда реалити-шоу и бывшая спортсменка-легкоатлет, также известная как мачеха Ким Кардашьян, Кейтлин Дженнер заявила, что хочет быть вице-президентом, если Канье Уэст станет новым лидером страны.

Как писал NEWS.ru, Канье Уэст пририсовал свой портрет к горе Рашмор. На каменном массиве в штате Дакота в 1925 году изобразили президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна в честь 150-летия истории страны.

О своём намерении участвовать в президентской гонке Канье Уэст объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

10 июля рэпер сообщил, что зарегистрировался избирателем.