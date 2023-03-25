Канье Уэст посмотрел комедию и отрекся от антисемитизма

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Канье Уэст

Канье Уэст вернулся в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), который до этого наложил ограничения на его аккаунт c постом, в котором исполнитель отрекся от антисемитизма. Рэпер сообщил о любви к евреям и объяснил, что к ней его подтолкнул просмотр комедийного боевика «Мачо и ботан».

Просмотр Джона Хилла на Джамп-стрит, 21, заставил меня снова полюбить еврейский народ. Никто не должен вымещать гнев на одном или двух людях и превращать его в ненависть к миллионам невинных, — написал Уэст.

Он добавил, что ни одного христианина нельзя называть антисемитом, зная, что Иисус был евреем.

В декабре прошлого года Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера и перестать навязывать свою боль остальным. Певец также подчеркнул, что евреи не могут указывать ему, кого он может любить, а кого нет. В США Уэсту присвоили звание антисемита года.

Исполнитель был заблокирован в Twitter после серии антисемитских комментариев, которые он произнес на шоу Алекса Джонса Infowars. Растущее осуждение рэпера со стороны различных групп вынудило владельца соцсети Илона Маска публично запретить звезде доступ к платформе.