Кандидат в сенат США: американцы хотят хороших отношений с Россией и Китаем Кандидат в сенат США Саре: американцы хотят хороших отношений с Россией и Китаем

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем, заявила кандидат в сенат США Диана Саре на пресс-конференции «Общественной службы новостей». Также она усомнилась в свободе слова в Соединенных Штатах.

В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке, — сказала Саре.

В качестве показательного примера кандидат назвала выборы на острове Тайвань.

Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем, — подчеркнула Саре.

Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм ранее выразил мнение, что Россия будет в четверке великих держав — основателей нового миропорядка. Строить его, кроме Москвы, будут Вашингтон, Пекин и Нью-Дели, отметил эксперт. По его словам, мировые правила, которые сложились после окончания Второй мировой войны, отвечали только интересам США, а сейчас ситуация кардинально изменилась.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мир идет к более справедливому миропорядку. По мнению министра, будущий миропорядок будет многополярным, несмотря на попытки Запада навязать доминирование.