Кандидат в президенты США заявил о превращении Украины в скотобойню Кеннеди-младший заявил, что власти США превратили Украину в скотобойню

Фото: МО Украины

Действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч украинцев, заявил в интервью журналисту Джордану Питерсону кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. По его словам, в Соединенных Штатах российско-украинский конфликт представляют в упрощенном виде, словно это комиксы.

Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа, — заявил Кеннеди-младший.

Он также выразил мнение, что США сыграли решающую роль в том, чтобы втянуть Украину в конфликт. Кандидат в президенты США отметил, что Белый дом использует эту ситуацию для продвижения своих геополитических интересов.

Ранее Кеннеди-младший заявлял, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины. По его словам, американцы разрабатывают «все виды» биологического оружия. Он отмечал, что население Соединенных Штатов обманывают.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Яровая подчеркнула, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.