На Западе рассказали о биолабораториях США Кеннеди-младший: по всему миру разбросаны биолаборатории США, включая Украину

Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины. По его словам, американцы разрабатывают «все виды» биологического оружия. Он добавил, что население Соединенных Штатов обманывают. Его выступление было опубликовано в Twitter.

Наши лаборатории разбросаны по всему миру — на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия, — сказал Кеннеди-младший.

Он также указал на то, что американские СМИ работают в тесном сотрудничестве с властями США.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин дал поручение депутатам пригласить дипломата в ГД. До этого на заседании комиссии ожидали замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд, однако она не ответила на приглашение. Володин назвал неявку политика неуважением к парламенту.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Яровая подчеркнула, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.