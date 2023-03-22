В Госдуме раскрыли тайное назначение лабораторий США Яровая: НАТО на Украине создавала военные объекты под видом биолабораторий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Кроме того, она уверена, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО, передает РИА Новости.

В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий, — заявила Яровая.

По ее словам, если для размещения военных баз НАТО на территории других стран необходимы основания, то создание биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений.

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