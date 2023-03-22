В США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Кроме того, она уверена, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО, передает РИА Новости.
В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий, — заявила Яровая.
По ее словам, если для размещения военных баз НАТО на территории других стран необходимы основания, то создание биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что из-за того, что ВСУ бросают своих погибших бойцов на поле боя, российским солдатам грозит холера и другие заболевания из группы «болезней грязных рук». Эксперт добавил, что существует угроза заражения брюшным тифом, гепатитом и сальмонеллезом.