Володин заявил, что американцы должны дать показания по биолабораториям

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Американского посла нужно пригласить в Госдуму, чтобы он ответил за явку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию для дачи показаний по биолабораториям, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит РИА Новости, у представителей Штатов «хватило ума раздавать печеньки на Украине» и сформировать нешуточную угрозу.

Приглашайте посла США и спрашивайте с него, пусть отвечает за явку сюда Нуланд. Пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, на деле другое. Они сейчас наразворачивают по периметру нашей страны и других стран, карту мы с вами видели, — сказал Володин.

Как заметил чиновник, США декларируют стандарты в демократии. При этом, подчеркнул спикер Госдумы, Вашингтон делает так, чтобы этих стандартов не существовало. Он предупредил, что в случае, если американцы развернут биолаборатории по всей планете, это закончится огромной трагедией.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов. Он также подчеркнул, что в районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов. Их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов

По словам Кириллова, США переименовали военно-биологическую программу на Украине с целью сокрытия истинного характера своих действий.