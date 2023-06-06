Кандидат в президенты США раскрыл число погибших в рядах ВСУ Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: ВСУ потеряли на передовой 350 тысяч человек

Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате конфликта в Украине погибло примерно 350 тысяч украинцев, заявил в эфире телеканала Fox News кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. При этом он обвинил Вашингтон и Киев в том, что они скрывают реальное положение дел на фронте.

По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят. Я думаю, что администрация и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев. И я думаю, что украинское правительство тоже лжет, — подчеркнул Роберт Кеннеди-младший.

В дополнение к этому, Кеннеди подверг критике администрацию США за то, что она скрывает от американцев правду не только о количестве жертв, но и об истинных причинах украинского конфликта. Он указал, что неоконсерваторы в Белом доме подготавливали и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и попыток его урегулировать.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что отбило новую атаку украинских вооруженных сил на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, было уничтожено более 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10RC) и 109 боевых бронированных машин.