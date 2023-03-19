Канал CNN назвал Путина дерзким после его визита в Мариуполь

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Американский телеканал CNN назвал президента России Владимира Путина дерзким после его визита в Мариуполь. В публикации говорится, что посещение Мариуполя может быть воспринято украинцами как провокация, поскольку на протяжении долгого времени за город велись ожесточенные бои.

Владимир Путин посетил <...> Мариуполь, что выглядит довольно дерзко <...> всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, — говорится в сообщении.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Президент также пообщался с жителями города. В поездке главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее президент России посетил Севастополь по случаю девятой годовщины воссоединения России с Крымом. Главу государства вместе с делегацией встретил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, российский президент сам был за рулем, когда добирался до региона. Ему показали детский центр «Корсунь» в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический».