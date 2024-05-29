«Как и обещали»: экономист обвинил США в подрыве «Северного потока» Экономист Сакс: в подрыве «Северного потока» виновата администрация США

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

За подрывом российского газопровода «Северный поток» стоит администрация США, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону. По его словам, они сделали так, как и обещали, но теперь не говорят народу правду.

Да, вы знаете, США взорвали «Северный поток», как и обещали, наверное, десятки раз <...> Мы живем в ситуации, когда люди во власти думают, что это игра, что в их обязанности не входит говорить нам правду. Они рискуют нашими жизнями, жизнями украинцев, — сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач сообщил, что удалось установить всю группу, ответственную за подрыв российских газопроводов в Балтийском море. Участников диверсии на «Северных потоках» готовили в Житомирской области на Украине и в Румынии рядом с базой НАТО, подчеркнул он. Экс-депутат добавил, что установлены все лица, причастные к диверсиям на «Северных потоках», они были задействованы в операции прикрытия погружения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь информировал, что у Москвы нет механизмов по обмену данными о подрывах «Северных потоков» с Киевом. Подобные инструменты в сегодняшних условиях сложно представить, резюмировал он.