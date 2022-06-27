«Как дела, отморозок?»: на бывшего адвоката Трампа напали в Нью-Йорке NYT: на бывшего адвоката Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Джулиани напали в родном городе

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рудольф Джулиани

В Нью-Йорке было совершено нападение на Рудольфа Джулиани — бывшего мэра города и юриста, который представлял экс-президента США Дональда Трампа. Отмечается, что на 78-летнего адвоката набросился работник продуктового магазина. Очевидцы сообщили, что 39-летний мужчина начал оскорблять Джулиани, а затем нанёс удар по спине, пишет газета The New York Times

В первоначальном отчёте полиции говорилось, что мужчина ударил Джулиани со словами: «Как дела, отморозок?» — сказано в публикации.

По информации издания, злоумышленник в ходе нападения упомянул тему абортов.

Ранее сообщалось, что в США недалеко от здания суда в центре Вашингтона прошли акции протеста после решения об отмене гарантий прав, касающихся абортов. На месте проведения шествия присутствовало большое число представителей правоохранительных органов. Здание суда было заранее обнесено двухметровым заграждением.

После отмены указанного постановления от 1973 года федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. Противники решения призвали не отнимать право женщин на самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тел. В акции также приняли участие мужчины.