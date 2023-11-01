Известный рэпер разозлил поклонниц своим костюмом на Хеллоуин Рэпер Lil Nas X нарядился на Хеллоуин в использованный тампон

Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

Рэпер Lil Nas X

Американский рэпер Lil Nas X пришел на тематическую вечеринку в честь Хеллоуина в костюме использованного тампона, фото и видео своего образа он разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Подписчицы артиста наряд не оценили и написали множество рассерженных комментариев.

24-летний исполнитель разгневал фанаток эпатажным костюмом, многие девушки сочли это проявлением неуважения. В комментариях писали о том, что рэпера нужно «навсегда отменить», одна из пользовательниц назвала артиста женоненавистником. Сам Lil Nas X никак на критику в свой адрес не отреагировал.

Певец прославился в 2019 году благодаря своему синглу Old Town Road, который стал вирусным в рамках флешмоба в TikTok. Композиция стала первой в истории песней, которая продержалась на первом месте хит-парада Billboard Hot 100 в течение 17 недель. В январе 2020-го трек получил две награды музыкальной премии «Грэмми».

Ранее появилось видео с президентом США Джо Байденом, который сильно испугался ребенка в маске Дарта Вейдера во время мероприятия в Белом доме по случаю празднования Хеллоуина, он даже выронил конфеты из-за дрожи в руках. Поведение американского лидера уже высмеяли пользователи Сети.