Президент США Джо Байден во время мероприятия в Белом доме по случаю празднования Хеллоуина испугался ребенка в маске Дарта Вейдера и выронил конфеты из-за дрожи в руках. Как передает RT, ролик с поведением американского лидера уже высмеяли в Сети.
Так, один из комментаторов назвал главу Белого дома «Стариной Пеннивайзом», потому что дети вокруг него были скорее в недоумении, чем испытывали радость от подарков.
Я бы остерегался этих конфет! Они могут усыпить вас! — написал другой пользователь соцсетей.
Кроме того, на праздник своих детей привел госсекретарь Энтони Блинкен. Сына он нарядил в президента Украины Владимира Зеленского, а свою дочь — в украинский флаг.
Ранее Байден опять поздоровался с «невидимкой». В Сети обсуждают видео его выступления на верфи в Филадельфии, где 80-летний глава Белого дома встречался с избирателями. В ролике заметно, что Байден хаотично ходит в разные стороны от трибуны и протягивает кому-то руки. Его странные жесты, дезориентация в пространстве, оговорки и падения стали мемами.
Американский лидер и сам подшучивает над собой — мол, когда он слышит обращение к президенту США, то всякий раз думает: «Где он, черт возьми?» NEWS.ru собрал в подборку самые яркие недавние казусы с участием самого возрастного американского лидера, который в 2024 году хочет переизбраться на второй срок.