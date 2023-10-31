Ребенок до дрожи напугал Байдена на праздновании Хеллоуина Байден на Хеллоуин испугался ребенка в маске Дарта Вейдера и уронил конфеты

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время мероприятия в Белом доме по случаю празднования Хеллоуина испугался ребенка в маске Дарта Вейдера и выронил конфеты из-за дрожи в руках. Как передает RT, ролик с поведением американского лидера уже высмеяли в Сети.

Так, один из комментаторов назвал главу Белого дома «Стариной Пеннивайзом», потому что дети вокруг него были скорее в недоумении, чем испытывали радость от подарков.

Я бы остерегался этих конфет! Они могут усыпить вас! — написал другой пользователь соцсетей.

Кроме того, на праздник своих детей привел госсекретарь Энтони Блинкен. Сына он нарядил в президента Украины Владимира Зеленского, а свою дочь — в украинский флаг.

Ранее Байден опять поздоровался с «невидимкой». В Сети обсуждают видео его выступления на верфи в Филадельфии, где 80-летний глава Белого дома встречался с избирателями. В ролике заметно, что Байден хаотично ходит в разные стороны от трибуны и протягивает кому-то руки. Его странные жесты, дезориентация в пространстве, оговорки и падения стали мемами.

Американский лидер и сам подшучивает над собой — мол, когда он слышит обращение к президенту США, то всякий раз думает: «Где он, черт возьми?» NEWS.ru собрал в подборку самые яркие недавние казусы с участием самого возрастного американского лидера, который в 2024 году хочет переизбраться на второй срок.