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04 августа 2025 в 14:48

«Изначально не Эйнштейн»: психиатр о когнитивных расстройствах Трампа

Психиатр Шуров усомнился, что у Трампа есть нейрокогнитивные расстройства

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

У президента США Дональда Трампа нет признаков нейрокогнитивных расстройств, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, некорректно сравнивать американского лидера с экс-главой Белого дома Джо Байденом, так как Трамп сохраняет высокую работоспособность и ясность мышления.

Сравнение Байдена с Трампом неуместно, потому что он был в тяжелом нейрокогнитивном дефекте, полностью дезориентированным, с уже развалившейся памятью. Трамп и по трапу ходит прекрасно, и в гольф играет, и пресс-конференции дает, и переговоры проводит. Он выполняет огромный объем работы. Давайте будем оценивать результаты его деятельности. Тут никакого сравнения с сонным Джо нет, поэтому никаких нейрокогнитивных расстройств, а уж тем более деменции у Дональда нет. Возможно, он изначально не Альберт Эйнштейн, а так, вполне для своего возраста дееспособный, адекватный человек, — высказался Шуров.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение о проблемах со здоровьем у Трампа. Он провел параллель с Байденом, который также занимал высший государственный пост в преклонном возрасте. По прогнозу Дудакова, ситуация с двумя пожилыми лидерами подтолкнет американскую политическую систему к выдвижению более молодых кандидатов к выборам 2028 года.

США
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психиатры
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