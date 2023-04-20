Истребители США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской

Фото: Mc2 Justin Mctaggart/U.S. Navy/Global Look Press

Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) рассказало о сопровождении двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской. Данную ситуацию в США не стали считать угрозой или провокацией, сообщает РИА Новости.

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входили в суверенное пространство США и Канады. Такие действия Россией предпринимаются регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация, — пояснили в NORAD.

Также североамериканское командование уточнило, что для сопровождения российских бомбардировщиков вылетали истребители F-16 и F-22. В NORAD пояснили, что постоянно отслеживают движение всех военных самолетов, попадающих в зону ПВО. Их вылет из этой зоны сопровождается «при необходимости».

Ранее NORAD заявило, что «обнаружило, отследило и перехватило» четыре принадлежащих России самолета, вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля. Американские военные при этом отметили, что воздушные суда не заходили в воздушное пространство США и Канады.