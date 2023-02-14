В США заявили, что перехватили четыре самолета России вблизи Аляски Командование NORAD заявило, что перехватило четыре самолета РФ в зоне ПВО Аляски

Фото: Tech. Sgt. Jerilyn Quintanilla / Keystone Press Agency / Global Look Press

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что «обнаружило, отследило и перехватило» четыре якобы принадлежащих России самолета, вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля, передает РИА Новости. Американские военные при этом отметили, что воздушные суда не заходили в воздушное пространство США и Канады.

NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады, — сообщило руководство NORAD.

В ведомстве при этом отвергли любую связь этого инцидента с «недавними операциями NORAD или американских военных» после обнаружения неопознанных летательных аппаратов в небе над США и Канадой.

В минувшие выходные сообщалось, что представители североамериканского командования ПВО отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.