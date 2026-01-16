Инвестфонд из США хочет стребовать с России $225,8 млрд царских долгов Инвестфонд Noble Capital RSD захотел отсудить у РФ $225,8 млрд царских долгов

Базирующийся в Техасе на территории США инвестиционный фонд Noble Capital RSD составил и подал иск на сумму свыше $225,8 млрд к России в американский суд. Организация требует вернуть долги по облигациям времен существования Российской империи, о чем сказано на онлайн-сервисе юридических расследований CourtListener.

Российская Федерация является правопреемником Российской Имперской Федерации и правопреемником ее обязательств по российским суверенным облигациям, — говорится в публикации.

Среди ответчиков помимо самой страны указаны сразу несколько государственных инстанций. В частности, в списке числятся Министерство финансов РФ, Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния России (ФНБ).

Ранее Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию России по делу ЮКОСа, говорится в решении инстанции. Речь шла о жалобе по делам бывших мажоритарных акционеров компании на сумму свыше $50 млрд. В 2014 году международный арбитражный суд в Гааге, действующий под эгидой Постоянной палаты третейского суда, после десятилетнего разбирательства постановил взыскать с России более $50 млрд в пользу трех компаний, связанных с бывшими владельцами ЮКОСа. Позже этот вердикт был оспорен в нидерландской судебной системе.