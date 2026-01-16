Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 05:44

Инвестфонд из США хочет стребовать с России $225,8 млрд царских долгов

Инвестфонд Noble Capital RSD захотел отсудить у РФ $225,8 млрд царских долгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Базирующийся в Техасе на территории США инвестиционный фонд Noble Capital RSD составил и подал иск на сумму свыше $225,8 млрд к России в американский суд. Организация требует вернуть долги по облигациям времен существования Российской империи, о чем сказано на онлайн-сервисе юридических расследований CourtListener.

Российская Федерация является правопреемником Российской Имперской Федерации и правопреемником ее обязательств по российским суверенным облигациям, — говорится в публикации.

Среди ответчиков помимо самой страны указаны сразу несколько государственных инстанций. В частности, в списке числятся Министерство финансов РФ, Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния России (ФНБ).

Ранее Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию России по делу ЮКОСа, говорится в решении инстанции. Речь шла о жалобе по делам бывших мажоритарных акционеров компании на сумму свыше $50 млрд. В 2014 году международный арбитражный суд в Гааге, действующий под эгидой Постоянной палаты третейского суда, после десятилетнего разбирательства постановил взыскать с России более $50 млрд в пользу трех компаний, связанных с бывшими владельцами ЮКОСа. Позже этот вердикт был оспорен в нидерландской судебной системе.

Россия
долги
деньги
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Феноменальный хоккей»: Трамп встретился с российским голкипером
Юрист ответил, что грозит за выезд на лед водоема на автомобиле
Когда ждать в России доллар по 100: что ждет рубль в 2026 году
Почему снится беременная женщина: точные значения
Госдума напомнила о праве многодетных семей на льготы по ЖКХ
«Боевая саранча» кошмарит ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 января
Стало известно, зачем ушедшие из РФ компании регистрируют товарные знаки
Инвестфонд из США хочет стребовать с России $225,8 млрд царских долгов
Врач ответила, как готовить еду с минимальными потерями полезных веществ
Трамп высказался о получении из рук Мачадо Нобелевской премии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 января
Стало известно о расколе в ЕС из-за идеи прямых переговоров с Путиным
Сальдо раскрыл, что стало с имуществом украинских олигархов под Херсоном
«Особенно на животе»: россиян предостерегли от приема пищи лежа
Стало известно, когда завершится идентификация останков мужчины на Кипре
Почему снится собственная свадьба: секреты сна — полное толкование
Во Владивостоке загорелся бизнес-центр с людьми внутри
«Вещества и алкоголь»: лидеры ЕС знают, как пережить крах Европы — а Трамп?
Небензя озвучил позицию России по вопросу Ирана
Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.