Insider: Россию заподозрили в хищении пособий американцев

Поддельные заявления на пособия по безработице стали причиной потери США $400 млрд. Большая часть денег осела в руках преступников из РФ, Нигерии и Китая. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на данные экспертов в сфере борьбы с мошенничеством.
По словам Блэйка Холла, руководителя компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, деньги
Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков приводит данные о том, что из США якобы вывели около 70% всех похищенных средств. По его данным, преступные группы действуют «определённо при поддержке правительства». Обоснования своим предположениям эксперт не дал.
В марте текущего года Конгресс США одобрил предложенный президентом Байденом план American Rescue Plan «стоимостью» $1,9 трлн. Основная часть данного плана — социальная, она предусматривает прямые выплаты гражданам, увеличение пособий по безработице, субсидии на аренду жилья, финансирование программы SNAP на покупку продуктов. Кроме того, около 20 млрд выделены на вакцинацию, еще 50 млрд — на коронавирусное тестирование.
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