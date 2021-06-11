Insider: Россию заподозрили в хищении пособий американцев

https://static.news.ru/photo/48c8607e-205e-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Поддельные заявления на пособия по безработице стали причиной потери США $400 млрд. Большая часть денег осела в руках преступников из РФ, Нигерии и Китая. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на данные экспертов в сфере борьбы с мошенничеством.

По словам Блэйка Холла, руководителя компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, деньги похищались при помощи поддельных заявлений на пособия по безработице. Insider пишет, что для получения пособий злоумышленники зачастую похищали чужие личные данные, с помощью которых в дальнейшем снимали деньги в банкомате и переправляли за рубеж.

Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков приводит данные о том, что из США якобы вывели около 70% всех похищенных средств. По его данным, преступные группы действуют «определённо при поддержке правительства». Обоснования своим предположениям эксперт не дал.

В марте текущего года Конгресс США одобрил предложенный президентом Байденом план American Rescue Plan «стоимостью» $1,9 трлн. Основная часть данного плана — социальная, она предусматривает прямые выплаты гражданам, увеличение пособий по безработице, субсидии на аренду жилья, финансирование программы SNAP на покупку продуктов. Кроме того, около 20 млрд выделены на вакцинацию, еще 50 млрд — на коронавирусное тестирование.

Ранее в Минтруде РФ рассказали, сколько россиян получают соцподдержку.