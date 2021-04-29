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В Минтруде рассказали, сколько россиян получают соцподдержку

17:28, 29 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы Минтруда Алексей Скляр заявил, что меры социальной поддержки от государства получают 80 млн россиян, из которых 45 млн — пенсионеры, а 35 млн — другие категории граждан. Об этом пишет ТАСС.

В связи с этим внедрение системы «социального казначейства» затронет порядка 35–37 млн человек. В это число не входят получившие однократные выплаты в пандемию россияне.

Масштаб данных изменений охватывает 93% граждан РФ, — заключил Скляр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило план по упрощению получения пенсий, пособий и компенсаций. Так, в течение пяти лет в России будет создана единая цифровая платформа, с помощью которой оформлять социальные пособия и выплаты можно будет в электронном виде. В текущем году пилотный проект заработает в семи регионах РФ.

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