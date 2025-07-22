Иностранец умер в центре миграционной службы

Гражданин Вьетнама скончался в больнице после семи недель содержания под стражей в иммиграционном центре округа Карнс (Техас), сообщает NBC со ссылкой на электронное письмо службы. Согласно официальной информации, мужчину госпитализировали с такими симптомами, как судороги, рвота и потеря сознания, но спасти его не удалось.

Умершим оказался 55-летний мужчина по имени Тиен Суан Фан. Он должен был покинуть США по постановлению миграционного судьи в 2012 году, но не сделал этого. В итоге его задержали в июне 2025-го и поместили под стражу службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). В конце прошлой недели его доставили в больницу с тревожными симптомами.

В ICE отметили, что по факту его смерти ведется расследование. Причина смерти гражданина Вьетнама будет установлена позднее в рамках производства.

Только в этом году в центрах ICE умерли восемь мигрантов. В их числе выходцы из Вьетнама, Мексики, Гаити, Колумбии, Украины, Эфиопии, Гондураса и Гайаны. Ведомство традиционно не раскрывает подробности таких инцидентов до завершения внутренних проверок.

Ранее телеканал CBS провел опрос среди американцев об отношении к программе депортации из США нелегальных мигрантов, которую проводит администрация президента Дональда Трампа. Согласно результатам исследования, инициатива главы Белого дома теряет поддержку — ее оценили положительно менее половины населения страны.