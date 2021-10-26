Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчётов Forbes

В понедельник, 25 октября, состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось до $270 млрд. Это произошло на фоне роста стоимости акций его компании Tesla. Таким образом, Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчётов Forbes, сообщает издание.

Акции Tesla подорожали почти на 13% после новостей о сделке компании с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей в парк прокатчика. Тогда же капитализация Tesla превысила $1 трлн.

Таким образом, как вычислило издание, состояние Илона Маска по итогам закрытия торгов в понедельник составило $271,3 млрд, увеличившись на $41,7 млрд.

По информации Forbes Real-Time, в данный момент состояние Маска составляет $257,6 млрд.

Издание отмечает, что это самый высокий показатель с момента начала подсчётов в 1982 году. Ранее самым богатым человеком в мире считался основатель компании Amazon Джефф Безос, его состояние достигло уровня $212 млрд.

Компания Tesla Motors основана в США в 2003 году. Она является разработчиком и производителем электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто, штат Калифорния.