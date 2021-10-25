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Экономика

Рыночная стоимость Tesla превысила отметку в триллион долларов

21:28, 25 октября 2021
Рыночная стоимость Tesla превысила отметку в триллион долларов Фото: Patrick Pleul/dpa/Global look Press
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Рыночная стоимость созданной миллиардером Илоном Маском компании Tesla превысила на торгах на Нью-йоркской фондовой биржи отметку в $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов. До лидеров рынка компании пока далеко.

Акции Tesla резко пошли вверх в цене на фоне сделки с Hertz Global Holdings Inc, заказавшей 100 тысяч электромобилей. Рост превысил 9%, что и обеспечило для Tesla преодоление порога в $1 трлн.

Однако Tesla на данный момент всё ещё сильно отстаёт от других флагманов рынка. Рыночная стоимость Apple, например, составляет $2,46 трлн, Microsoft — $2,3 трлн.

Ранее сообщалось, что Илон Маск, являющийся также руководителем SpaceX, вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в $203,4 млрд.

Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amаzon Джeфф Безос с более чем $197 млрд. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mоet Hennessy) Бeрнар Арно, заработавший $174,9 млрд.

Кроме того, в первой пятёрке также располагаются один из основателей корпорации Micrоsoft Билл Гейтс со $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукeрберг, состояние которого, по подсчётам Fоrbes, превысило $126 млрд.

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