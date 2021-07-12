Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь возглавил рейтинг самый богатых людей планеты. Его состояние оценивается в $203,4 млрд, говорится в рейтинге журнала Forbes.

Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amаzon Джeфф Безос с более чем $197 млрд. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mоet Hennessy) Бeрнар Арно, заработавший $174,9 млрд.

Кроме того, в первой пятёрке также располагаются один из основателей корпорации Micrоsoft Билл Гейтс со $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукeрберг, состояние которого, по подсчётам Fоrbes, превысило $126 млрд.

Однако Маск считается третьим человеком в мире, чьё состояние достигло $200 млрд.

Ранее сообщалось, что Маск и канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) расстались после трёх лет совместной жизни. Тем не менее они вместе продолжат воспитывать своего сына по имени X Æ A-XII.

Маск отметил, что уже бывшие возлюбленные находятся в прекрасных отношениях и продолжают любить друг друга. Однако быть вместе они уже не могут из-за территориальных проблем.