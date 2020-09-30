Илон Маск назвал Билла Гейтса тупицей из-за критики в свой адрес

Предприниматель Илон Маск возмутился словами основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который раскритиковал главу SpaceX за пренебрежительное отношение к коронавирусу. Изобретатель назвал филантропа «тупицей».
В эфире подкаста Sway, который
Глава SpaceX заявил, что Гейтс не разбирается в вакцинах от коронавируса. Он подчеркнул, что компания Tesla является партнёром биофармацевтической компании из Германии CureVac.
Эй, тупица, мы на самом деле производим оборудование для вакцинации CureVac, той компании, в которую вы инвестируете, — обратился Маск к Гейтсу.
Бизнесмен признался, что не планирует делать прививку от коронавируса, поскольку вместе со своими детьми «не подвержен риску заражения». Маск особо отметил, что обе его компании — SpaceX и Tesla — продолжали работать во время жёстких ограничительных мер.
Ранее основатель Microsoft в эфире программы Squawk Box на телеканале CNBC назвал слова Маска о пандемии коронавируса «возмутительными». Гейтс считает, что изобретателю стоит сосредоточить своё внимание на тех областях знаний, в которых он разбирается, а не говорить о COVID-19.
NEWS.ru писал, что Гейтс отказался считать Маска «новым Стивом Джобсом». Основатель Microsoft подчеркнул, что оценивает вклад главы Tesla в защиту окружающей среды, но невозможно сравнивать фигуры Джобса и Маска. Первый был гениальным дизайнером, а второй — инженер-практик.
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