Илон Маск переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ab4b3f78-349e-11eb-be41-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что переболел коронавирусом. Такое заявление он сделал в ходе конференции по случаю вручения премии Axel Springer в Берлине.

На мероприятии министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что обсуждал с Маском пандемию COVID-19 и рад был видеть его вовлечённость. Однако он отметил, что сам бизнесмен не намерен ставить прививку от вируса.

Ну, у меня уже был COVID, так что..., — ответил миллиардер.

Мероприятие транслировалось на официальном сайте премии.

Компания Tesla, основателем которой является предприниматель, создаёт установки для производства РНК, предназначенные для разработки вакцины от коронавируса немецкой компанией CureVac.

15 ноября Маск говорил, что болеет коронавирусом, но не в явной, а в умеренной форме, получив поровну положительных и отрицательных тестов на COVID-19. По его словам, с ним происходила «неразбериха» после сдачи сразу четырёх тестов в один день.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, он говорил, что считает себя «умеренно больным», а из симптомов у него есть признаки обычной простуды, не более того.