И вторые станут первыми: Линн Трейси возглавит посольство США в Москве Посольство США в Москве обретёт хозяйку, для которой это комплекс зданий — привычное место работы

Фото: www.usembassy.gov

Главными задачами нового посла США в РФ Линн Трейси (на фото) будут поиски решения кризиса вокруг Украины, а также освобождение американских граждан

Биография Линн Трейси в четверг все еще размещена на сайте посольства США в Армении, однако хозяйка здания на Американском проспекте в Ереване уже пакует чемоданы, чтобы переезжать в Москву. Ни в одном из двух посольств сегодня не было возможности дозвониться ни до кого, кроме автоответчиков, и NEWS.ru попытался узнать, станет ли американская миссия в РФ более гостеприимной, когда туда прибудет новый посол.

Назначение Линн Трейси в качестве чрезвычайного и полномочного посла США в России официально пока не произошло, и на сайте дипмиссии главой посольства США в РФ по-прежнему называется Джон Салливан, который еще 4 сентября вернулся на родину в связи с болезнью жены. Его обязанности с того времени исполняет заместитель посла Элизабет Руд. Она, в свою очередь, отправится в качестве главы американской дипмиссии в Ашхабад, как только в Москву прилетит Трейси. Кстати, Трейси успела отметиться и в Ашхабаде, там она работала в американском посольстве в 2010–2011 годах.

Имя преемницы Салливана — вопрос теперь почти решенный, после того как президент США Джо Байден вечером в среду упомянул ее в качестве «наиболее вероятного» кандидата на эту работу, дело только за процедурными формальностями. Однако конкретная дата «новоселья» для любого посла зависит от сената и Госдепартамента США и от МИД РФ. Принимающая сторона вправе не дать разрешение на приезд дипломата, если тот чем-то не по душе властям страны-хозяйки, хотя на практике такие случаи чрезвычайно редки.

Фото: Ting Shen/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Джо Байден

В отличие от своих предшественников Трейси будет руководить изрядно обезлюдевшим посольством — во всем посольском квартале на Садовом кольце сегодня осталось чуть более ста человек, так как Москва и Вашингтон периодически высылают то одного, то другого дипломата в непрекращающейся много месяцев практике «око за око».

Мы в данный момент не видим, чтобы Россия особенно торопилась с этим назначением или проявляла какую-либо дипломатическую активность, — жаловался госсекретарь США Энтони Блинкен в начале сентября.

Блинкен тогда же добавил, что если Линн Трейси приступит к исполнению обязанностей посла в Москве, её главными задачами будут поиски решения кризиса вокруг Украины, а также освобождение американских граждан, приговоренных российскими судами к тюремному заключению (таких на сегодня двое — Пол Вилен и Бритни Гринер). Кроме того, послу требуется заниматься и менее сиюминутными задачами, в первую очередь связанными с переговорами по сокращению стратегических вооружений.

Шеф Госдепартамента США охарактеризовал Трейси как «самого жесткого из всех возможных» союзника Украины в ее противостоянии с Россией. Такая характеристика точно не является для МИД РФ аргументом в пользу быстрейшего согласования данной кандидатуры, но примечательно, что назначение посла США в Москву могло не состояться не по вине принимающей стороны, а по инициативе американского конгресса, который ранее призвал Госдепартамент и Белый дом причислить РФ к разряду стран, поддерживающих международный терроризм.

Администрация США на такой крайний шаг не пошла, потому что он означал бы разрыв дипломатических отношений с РФ и закрытие дипмисии в Москве. Да и сейчас сенаторы могут тянуть резину, поскольку рассматривают это как один из способов психологического давления на Москву.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru В дипмиссии США в Москве сегодня осталось чуть более ста человек персонала

Даже физически находясь в Армении, Трейси давно не покидала дипломатического пространства, так или иначе связанного с российскими сферами влияния: она работала в качестве старшего советника Госдепартамента по европейским и евразийским делам, а также Центральноазиатского бюро Госдепа. Кроме того, она заслужила звание дипломата-героя, но свой героизм Трейси проявила не на пространстве бывшего СССР, а в Пакистане, где в 2009 году на нее совершили покушение местные экстремисты (хотя в период работы в Москве она тоже получала поощрения от Госдепартамента).

В департаменте Северной Америки МИД РФ в четверг не смогли оперативно прокомментировать для NEWS.ru информацию о грядущем назначении посла США, но профессор МГИМО МИД РФ Дмитрий Лабин рассказал, что если какая угодно страна решает прислать конкретного дипломата руководить посольством, то принимающая сторона практически не может эту кандидатуру отвергнуть.

Формально, согласно Венской конвенции, стороны согласовывают кандидатуры на посольские должности, однако на практике случаи, когда из-за личности дипломата возникают нестыковки, единичны. Можно вспомнить разве что несостоявшееся назначение Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Обычно же страна-хозяйка дает так называемый agrément почти автоматически. Дело в том, что личные политические симпатии или антипатии посла в дипломатических отношениях играют вторичную роль. Та же Трейси может быть жестким противником курса Москвы на Украине, но она обязана следовать указаниям из Вашингтона, даже если они лично ей кажутся слишком умеренными. Дмитрий Лабин профессор кафедры международного права МГИМО МИД РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В той атмосфере, которая сегодня довлеет в российско-американских отношениях, процесс утверждения нового посла может затянуться, хотя кандидатура Трейси является очевидной для обеих сторон, ведь она в Москве в любом случае не новичок. Трейси с 2014 по 2017 год работала в том же самом здании возле Садового кольца в должности заместителя тогдашнего посла Джона Теффта, так что, по сути, она просто переедет из одного кабинета в другой, к радости феминисток в том числе, потому что она станет первой женщиной в этой должности.

Кроме того, у США не такой широкий выбор на эту должность, потому что ряд американских дипломатов, кто мог бы по профессиональным качествам эту работу выполнять, были ранее объявлены властями РФ персонами нон грата.