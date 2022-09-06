Худой мир: почему США побоялись объявлять РФ спонсором терроризма Последствия уже введенных против РФ санкций аналогичны тем, как если бы Москву объявили спонсором терроризма. А раз так, зачем множить сущности?

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Россию не следует относить к лагерю стран, которые считаются «спонсорами международного терроризма», заявил в понедельник президент США Джо Байден. Это заявление стало холодным душем для руководителей Украины, которые сами лоббировали такую инициативу в надежде, что она укрепит антироссийскую коалицию, постоянно дающую трещины. NEWS.ru выяснил, почему в Вашингтоне не решились назвать РФ спонсором терроризма и как это отразится на поддержке Киева западными державами.

Несмотря на настойчивые призывы из Киева, а также от ряда американских сенаторов внести Россию в список стран — спонсоров международного терроризма, глава администрации ответил столь же коротко, как и исчерпывающе: нет.

Подобная однозначность не могла даться Джо Байдену легко, потому что какой бы ответ он ни дал на данный вопрос, в любом случае оказался бы между двух огней. Продемонстрировав жесткость, он рисковал бы получить столь же жесткий ответ из Москвы (о чем в МИД РФ прямо предупредили еще 12 августа, назвав такое решение точкой невозврата в двусторонних отношениях). Проявив мягкотелость, Байден оказывается под огнем обвинений в двурушничестве, трусости, недостойной лидера «цитадели демократии», и даже в потакании «государству-агрессору».

Именно потому, что в данном случае Байден находится в аналоге шахматного цугцванга, когда любой ход ухудшает положение игрока, ему пришлось выбирать меньшее из двух зол. Гадать, какие шаги предприняли бы в Москве в ответ на переход красной линии, в Белом доме, Госдепе и Пентагоне не стали, предпочтя игре с огнем сохранение статус-кво, каким бы проигрышным для имиджа администрации Байдена он ни выглядел.

Любое такое решение должно быть основано на существующих юридических определениях. Это вообще слишком спорный вопрос, потому что Россия и без того уже находится под санкциями. Их последствия точно такие же, как если бы мы объявили РФ спонсором терроризма, — защищается глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Что байденовское «нет» аукнется ему уже в ближайшие часы, заранее понятно. Накануне перевыборов в конгресс оппоненты демократов раздуют до пожара любую искорку — а в данном случае президент сделал республиканцам просто царский подарок, лишний повод «подать на импичмент». Ладно республиканцы, их реакция заведомо предсказуема. Хуже то, что президента не поняли многие конгрессмены-демократы, уже подготовившие проект закона об объявлении РФ спонсором терроризма и теперь расстроенные тем, что они проделали эту работу зря.

Фото: Rod Lamkey/Global Look Press Конгресс США в Вашингтоне

На сентябрь 2022 года в списке стран, которых Вашингтон определяет как rough states — «трудные государства», находятся Куба, Иран, КНДР и Сирия (ранее туда входили еще Ливия, Ирак и Судан, но Вашингтон позднее их «помиловал»). Поскольку все они так или иначе сегодня сотрудничают с Москвой, членство РФ в этом «клубе изгоев» выглядело бы с точки зрения американских законодателей совершенно логично. К тому же, чтобы попасть в число rough states, им совсем не обязательно как-то поддерживать терроризм в практических терминах — в США обвинение в спонсорстве терроризма является универсальным «лейблом» для любых недружественных режимов.

При этом в американском законодательстве на сегодня отсутствует четкое юридическое определение, по каким критериям Вашингтон заносит то или иное государство в этот лагерь. Никакой логикой объяснить невозможно, почему к нему отнесена (указом уже проигравшего на тот момент выборы Дональда Трампа) абсолютно миролюбивая Куба, но не включена воюющая со всеми соседями всю свою историю ДР Конго или Мьянма, где власти ведут себя достаточно жестко в отношении мусульманской народности рохинья.

Но противники новых антироссийских акций пытаются взывать к трезвомыслию, указывая, что объявление России rough state, во-первых, сделает невозможным дипломатические опции разрешения конфликта между Москвой и Киевом: Вашингтон не может вести переговоры с террористами и их спонсорами. Во-вторых, США пришлось бы разорвать дипломатические отношения с Москвой: держать посольство в «террористическом» государстве — это нонсенс. Наконец, это уже заботит конкретно Пентагон: объявление России террористическим государством развяжет ей руки в военном плане, потому что терять Москве будет уже нечего (в этом смысл заявления от 13 августа представителя МИД РФ Александра Дарчиева).

На самом деле, если бы Вашингтону было нужно внести РФ в черный список, оснований для этого нашлось бы предостаточно и без просьб Владимира Зеленского. Причислить РФ к списку террористов можно было бы за «участие российских войск в сирийской гражданской войне», за «поддержку сепаратистов в Донбассе», за предполагаемые отравления оппонентов Кремля — при желании список оснований для стигматизации российского руководства можно было бы продолжить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Именно это имела в виду спикер уонгресса Нэнси Пелоси, когда говорила в июле, что статус РФ как террористического государства «давно перезрел». Что Байден и Пелоси не обязательно прислушиваются к мнению друг друга, было понятно еще во время визита последней на Тайвань, однако сегодняшнее «ренегатство» президента Байдена оставило на их взаимоотношениях неизгладимый шрам.

Но что в самом деле важно — это что внесение РФ в список террористических режимов могло стать первым случаем, когда это было бы сделано не в интересах США, а ради поддержки третьего государства, в данном случае Украины. Однако американцы никогда не были альтруистами в международных делах; не проявилось у них это качество и на этот раз.

В отказе администрации Байдена внести РФ в список государств, поддерживающих терроризм, украинский фактор вообще играет второстепенную роль, сказал NEWS.ru американист Владимир Васильев.

У Вашингтона в отношениях с Москвой имеются дела намного более глобальные и долгосрочные, чем конфликт на Украине. И ведение этих дел будет невозможным, если США своими руками разорвут дипломатические отношения с Россией, а это и произойдет в случае объявления её террористическим государством. В первую очередь речь идет о судьбе договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Вашингтон точно не намерен рисковать перспективами СНВ ради удовольствия еще раз унизить Россию. К тому же там понимают, что если Штаты самоустранятся от контактов с Москвой, их место тут же займут европейские страны, то есть дипломатические усилия по разрешению российско-украинского конфликта никуда не денутся, только предприниматься они будут уже без американского участия. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Парадоксально, что для самой РФ внесение в американский список стран-изгоев оказалось бы практически без последствий, кроме сугубо имиджевых. Объявление РФ спонсором терроризма мало что добавило бы к уже действующим санкциям, для отмены которых при любых обстоятельствах понадобится намного больше времени, чем вычеркнуть Москву из этого списка (в случаях с ранее «прощенными» странами было достаточно исполнительского указа президента США).