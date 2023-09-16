Хью Джекман объявил о разводе с супругой после 27 лет брака

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Актер Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс объявили о своем разводе по взаимному согласию, сообщил журнал People. Экс-супруги опубликовали официальное заявление, в котором признались, что были счастливы все 27 лет брака.

Мы были благословлены возможностью прожить почти три десятилетия в счастливом браке как муж и жена. В настоящее время наш путь меняется, и мы приняли решение разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья всегда была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы начинаем эту новую главу в наших жизнях с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей частной жизни, так как наша семья переживает переходный период, — подчеркнули артисты.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс познакомились на съемках сериала «Корелли». В 1996 году они поженились. Деборра-Ли старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом она пережила несколько выкидышей, и после этого пара усыновила двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот.

Ранее стало известно, что 29-летний Сэм Асгари подал на развод с 41-летней Бритни Спирс после 13 месяцев брака. Сообщалось, что певица часто дралась с мужем после того, как он не ночевал дома. Супруги подозревали друг друга в изменах. Асгари обвинил певицу в нестабильном поведении и съехал из особняка Бритни сразу после заявления о расставании.