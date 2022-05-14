«Хотели меньше драмы»: Маск указал на ошибку Байдена Маск назвал ошибку Байдена

Джо Байден / Фото Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Джо Байден считает, что его выбрали для преобразования США, но в этом его ошибка, написал в Twitter бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. По его мнению, избиратели проголосовали за Байдена, потому что хотели «меньше драмы».

Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали для преобразования страны. Но на самом деле все просто хотели меньше драмы, — считает Маск.

Пост предпринимателя набрал больше 900 тысяч лайков. Тем не менее некоторые пользователи не согласились с основателем компании SpaceX. Среди них оказалась глава администрации бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Линдси Бойлан.

Ошибка Илона в том, что он думает, что нам нужен его взгляд на политику и жизнь. Держитесь за свои компьютеры внутри корпусов автомобилей, финансируемых за счёт субсидий тех самых правительств, которых вы ругаете, — написала она.

В отдельном твите Маск упомянул бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что, по его мнению, его аккаунт в Twitter должен быть восстановлен.

Ранее Маск уже заявлял, что намерен восстановить доступ Трампа к его аккаунту в Twitter в случае покупки соцсети. Трампа лишили доступа к Twitter после событий в Капитолии 6 января 2021 года, когда толпа сторонников бывшего президента штурмовала здание Конгресса. В интервью Financial Times бизнесмен назвал решение о блокировке Трампа в Twitter как «аморальное» и «в высшей степени глупое».

13 мая стало известно, что Маск решил приостановить сделку по покупке Twitter. Он сообщил, что ожидает результатов проверки числа фейковых аккаунтов в соцсети. После этой новости акции компании подешевели на 9,67%, до 40,72 доллара за штуку.