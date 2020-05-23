Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон собрала рекордную сумму для кампании Джо Байдена — соперника Дональда Трампа на будущих выборах главы государства. Ранее у бывшего вице-президента были проблемы с привлечением средств на реализацию своих президентских амбиций. Но как только в его кампанию включились более влиятельные демократы, дела пошли на лад. Впрочем, суммы в его распоряжении всё равно не дотягивают до тех, что имеются у Трампа.

Из-за пандемии коронавируса обычно шумные события по сбору средств на президентскую кампанию пришлось перенести в Интернет. Поначалу процесс шёл довольно вяло, но спустя несколько недель демократы сумели адаптироваться к новым обстоятельствам. Кандидату в президенты от демократов Джо Байдену помогло то, что все его соперники по праймериз сняли свои кандидатуры. Это позволило объединить его фонд со средствами Демократического национального комитета и привлечь к процессу влиятельных политиков-демократов.

Scott Varley/Global Look Press

Одной из них стала Хиллари Клинтон, которой удалось привлечь рекордные пожертвования спонсоров на сумму в $2 млн в формате видеоконференции, в основном нацеленной на еврейское сообщество. Бывший госсекретарь не только критиковала Трампа, но и характеризовала Байдена как надёжного человека с опытом в госуправлении, способного объединить вокруг себя демократический электорат.

Это другой мир. Но мы учимся и справляемся с этим, — отметил в разговоре с Politico советник политика Майкл Адлер. — Байден начинает понимать это. И Хиллари показала, что у неё ещё есть запал.

Аналитики прогнозируют, что с помощью бывшего президента Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом, кандидату удастся собрать ещё больше денег. Пока что экс-глава Белого дома поддержал кандидатуру своего бывшего подчинённого, но не включался в его кампанию.

Обама из тех людей, которые могут заставить любого демократа пожертвовать в два раза больше, — приводит Politico мнение высокопоставленного представителя Демократической партии.

Благодаря слаженным усилиям всех сторонников партии Байдену в прошлом месяце удалось собрать почти столько же, сколько и Трампу — $60,5 млн против $61,7 млн. Однако трамповские карманы всё равно гораздо глубже. На счетах его кампании по переизбранию на данное время лежат $255 млн. У его соперника в распоряжении только $97,5 млн.

У Байдена всегда были сложности со сбором денег, особенно когда внутри партии у него существовало много соперников. Самыми расточительными демократами в гонке за выдвижение кандидатом в президенты были миллиардеры Майкл Блумберг и Том Стейер, которые тратили деньги исключительного из своего кармана. На третьем месте стоял главный конкурент Байдена — сенатор-социалист Берни Сандерс. Благодаря мелким пожертвованиям своих сторонников к началу февраля ему удалось собрать $109 млн. На тот период в распоряжении бывшего вице-президента было только $23 млн, и он уступал по этому параметру даже молодому аутсайдеру Питу Буттиджичу с его $25 млн.