Херш рассказал, как западное оружие для Киева наводнило черные рынки Херш: страны Запада молчат об утечке передаваемого Киеву оружия на черный рынок

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Западные страны знают об утечке поставляемого Киеву оружия на черные рынки, однако умалчивают об этом, заявил в эфире RT журналист Сеймур Херш. По словам журналиста, еще в начале конфликта западное оружие для Украины утекло в Польшу, Румынию и другие граничащие страны. Херш подчеркнул, что американский канал CBS ранее подготовил соответствующий материал, который было решено отозвать.

Спустя месяцы после начала конфликта в феврале прошлого года возникли огромные опасения, в том числе насчет [перепродажи] переносных элитных комплексов, способных сбивать самолеты на значительной высоте. Это вызывало серьезное беспокойство. Где-то полгода назад CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать, — сказал он.

О тайных продажах западного оружия украинскими властями ранее писало издание Toronto Star. О незаконных действиях ему сообщили иностранные наемники и волонтеры, работающие на Украине. По их мнению, украинские военные испытывают нехватку патронов, обмундирования и сильнодействующих болеутоляющих препаратов.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что военная техника, поставляемая Киеву странами Запада во главе с США, впоследствии окажется на черном рынке. Аналитик отметил, что эта проблема встанет еще острее после завершения боевых действий. По его мнению, «наследие» украинского конфликта будет преследовать Европу и мир еще многие годы, если не десятки лет.