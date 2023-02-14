«Хамелеона» в президенты? Никки Хейли — новый кандидат на пост главы США «Я не терплю тех, кто задирается. И когда ты дашь сдачи, им будет больнее, если ты на каблуках»

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Никки Хейли

«Пришло время нового поколения лидеров», — заявила Никки Хейли (51 год), объявляя 14 февраля о своем намерении баллотироваться в президенты США от республиканцев. И, судя по ее характеру и карьере, у Хейли, красивой женщины с ослепительной улыбкой, которая не упускает случая продемонстрировать свои ноги, много шансов.

Кто такая Никки Хейли

Они все думают, что нас можно запугивать, пинать. Вы должны знать, что я не терплю тех, кто задирается. И когда ты дашь сдачи, им будет больнее, если ты на каблуках, — это одно из ее заявлений, в котором сразу видны и активная жизненная позиция, и феминистический настрой, и умение привлечь публику громким заявлением.

Хейли вообще умеет создавать вокруг себя скандальный пиар. Чего стоит хотя бы периодически всплывающее в американских соцсетях предположение, что она, дочь переехавших в Америку из Индии сикхов, специально «обелила» свое имя для политической карьеры, сменив данное ей при рождении индийское имя на вполне нейтральное — Никки Хейли. Некоторые ее называли за это хамелеоном. Впрочем, сама она утверждает, что в семье ее всегда звали Никки, потому что на панджаби, языке ее родителей, это означает «маленькая».

При рождении ее назвали Нимрата Никки Рандхава. Помогала матери с 12 лет, занимаясь бухгалтерией. Получила степень бакалавра в области бухгалтерии в Клемсонском университете, штат Южная Каролина. Сначала занималась бизнесом, в том числе вместе с матерью, причем вместе они значительно улучшили показатели выпускающей дорогую одежду компании Exotica International. Уже в 31 год Никки была в совете директоров Торговой палаты города Лексингтон в Южной Каролине, через два года она возглавила Национальную ассоциацию женщин-предпринимателей. Тогда же, в 2004 году она стала членом палаты представителей штата Южная Каролина, несмотря на индийское происхождение (в южных штатах на это до сих пор обращают внимание). С 2010 года Хейли — губернатор штата Южная Каролина. Про нее писали, что она тесно связана с бизнесменом из Чикаго, создателем Республиканской индийской коалиции Шалабом Шалли Кумаром, спонсором президентской кампании Трампа в 2016 году.

Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Параллельно она не забывала и о личной жизни. В 1996 году в 24 года она вышла замуж за Майкла Хейли, ныне офицера Национальной гвардии США. Он — методист, она — сикх, поэтому венчались два раза — в церкви и сикхской гурдваре. Хотя сейчас Хейли называет себя христианкой. У нее с мужем двое детей. Придерживается консервативных взглядов, о чем не стесняется говорить, и, судя по всему, не одобряет различные левые тренды вроде ЛГБТ.

Что Никки Хейли говорила про Россию

В 2016 году, когда к власти пришел Дональд Трамп, умная, активная и успешная республиканка не осталась незамеченной (к тому времени журнал Time включил ее в список 100 самых успешных людей мира). Новый президент предложил ей стать постоянным представителем США при ООН. Собственно, многие помнят ее на этой должности. Ни в каких симпатиях к России, по крайней мере судя по высказываниям, ее заподозрить нельзя.

Я била Россию по голове больше, чем могу сосчитать. Потому что если они делают что-то плохое, мы должны их в этом уличить. Русские, храни их Господь, говорят, почему американцы настроены против России, почему ввели санкции. Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, что здесь нам надо быть очень жесткими, — примеры этих многих подобных ее высказываний о РФ, хотя провела она в ООН меньше двух лет.

На должности постпреда она заявила о себе как о приверженце американского мейнстрима во внешней политике, выступая против Ирана, Северной Кореи, Китая, России и так далее, в полном согласии с генеральной линией.

В 2019 году, покинув ООН, Хейли создала новую политическую группу под названием Stand for America, которая продвигает государственную политику, направленную на укрепление экономики, культуры и вопросы национальной безопасности.

Единственное — непонятно ее отношение к Трампу. Раньше Хейли говорила, что не станет баллотироваться, если Трамп снова будет претендовать на место в Белом доме. Но теперь, хотя 45-й президент США, по многим сведениям, готов в бой, она заявила о своей кандидатуре. Многие назвали это предательством по отношению к ее патрону Трампу. Но, может быть, она просто знает что-то, чего не знают другие. Или все-таки она настоящий хамелеон...

Любой может баллотироваться

Самовыдвижение Хейли на президентскую кампанию ровным счетом ничего не означает, во всяком случае на данном этапе, сказал NEWS.ru американский политический обозреватель Игорь Гиндлер.