Хакеры атаковали город в США Reuters: Даллас подвергся хакерской атаке, была нарушена работа судов

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Хакеры атаковали с помощью вируса-вымогателя городские службы города Даллас в штате Техас. Инцидент привел к остановке судов и отключению сайтов полиции и пожарной службы. Произошедшее изучает Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, хакерские атаки привели к тому, что 4 и 5 мая в Далласе не работали суды, а 5 мая пользователи потеряли доступ к сайтам местной полиции и пожарной службы. Как рассказали сами правоохранители, также повреждения получила городская компьютерная диспетчерская система.

ФБР знает об инциденте и координирует свои действия с городом Даллас, — приводит Reuters заявление бюро.

Как полагают эксперты кибербезопасности, за атакой могут стать хакеры группировки Royalю При этом американские чиновники связывают инцидент с группировкой Conti.

Ранее группа российских хакеров KillNet успешно взломала закрытую систему обучения войск НАТО. Они получили полный список людей, которые прошли или планируют пройти обучение на платформах Альянса, среди которых оказалось множество украинских военнослужащих.

Кроме того, Служба военной контрразведки (SKW) Польши и группа кибербезопасности CERT обвинили российские спецслужбы в хакерской шпионской кампании. В Варшаве заявили, что атаки нацелены на сбор информации из министерств иностранных дел и дипломатических представительств, в основном расположенных в странах НАТО и ЕС.