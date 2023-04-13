Российские хакеры взломали закрытую систему Управления обучений войск НАТО Российские хакеры из группировки KillNet успешно взломала закрытую систему обучения войск НАТО

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Группа российских хакеров KillNet успешно взломала закрытую систему обучения войск НАТО, сообщает Telegram-канал Readovka. Они получили полный список людей, которые прошли или планируют пройти обучение на платформах Альянса, среди которых оказались множество украинских военнослужащих.

В результате атаки хакеры обнародовали личные данные участников программы обучения, включая имена, адреса и звания.

Дополнительно была раскрыта информация о военных инструкторах НАТО, обучающих украинских военнослужащих как на территории Украины, так и в странах — членах Альянса. Хакеры утверждают, что готовы удалить украденную информацию, но только при условии, что НАТО финансово поддержит российскую армию и добровольческие батальоны, присутствующие в зоне СВО, а также оказать помощь детям.

Группа российских хакеров KillNet уже не в первый раз проводит успешные кибератаки на сервисы НАТО. Например, в феврале они взломали сайт американской военной базы в Германии Рамштайн. При попытке открыть главную страницу сайта сервер выдавал ошибку. Именно на военной авиабазе Рамштайн проводятся встречи контактной группы НАТО и их союзников, на которых обсуждаются поставки оружия на Украину.