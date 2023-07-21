Гутерриш осудил удары РФ по военным объектам в Одессе в ответ на ЧП в Крыму

Фото: James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары России по военным объектам в портах Украины, включая Одессу, в ответ на теракт на Крымском мосту, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге. Там, по данным Минобороны РФ, хранились боевые беспилотные катера.

Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах, — сказал он.

Ранее полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал, что следующие удары Вооруженных сил России по украинским территориям будут по тем же местам, которые были целью ранее. Кроме того, он допустил удары по зерновым складам.

Минобороны России опубликовало кадры ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных морских дронов ВСУ в Одессе и Одесской области. На видео запечатлен пуск ракет с корабля ВМФ РФ. В военном ведомстве заявили, что удары наносились с помощью высокоточного оружия.

Также российская армия ликвидировала объекты и склады боеприпасов ВСУ в Николаеве. Вооруженные силы РФ нанесли удары возмездия по объектам в Одессе как ответ на взрыв на Крымском мосту, который произошел ночью 17 июля.