Губернатор Теннесси просит Трампа ввести режим ЧС после взрыва в Нэшвилле

https://static.news.ru/photo/9e9f6e40-47a2-11eb-bef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Губернатор Теннесси Билл Ли обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой ввести в штате режим чрезвычайной ситуации после взрыва автомобиля, который произошёл в пятницу в Нэшвилле.

С тем чтобы успешно справиться с последствиями, я прошу вас ввести режим чрезвычайной ситуации в округе Дэвидсон, — написал Ли в Twitter.

Властям необходима федеральная поддержка, чтобы выплатить страховые пособия организациям, пострадавшим после взрыва, а службы, устраняющие последствия, нуждаются в необходимых ресурсах.

I have requested an emergency declaration from @POTUS to support ongoing efforts and relief. pic.twitter.com/7vwrvN1FBw — Gov. Bill Lee (@GovBillLee) December 26, 2020

Билл Ли отметил, что после взрыва 41 предприятие пострадало в той или иной мере. Инженеры должны полностью проверить здания, в которых расположены эти предприятия. Многие из построек представляют историческую ценность.

25 декабря в центральной части города Нэшвилл взорвался автомобиль. Полиция считает, что взрыв был преднамеренным. Пострадали минимум три человека. О произошедшем незамедлительно доложили Дональду Трампу. К расследованию инцидента подключились ФБР и Бюро контроля за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

NEWS.ru разбирался в произошедшем. Стилистика этой акции указывает на то, что преступники преследовали цель напугать власти и горожан. Эксперты говорят, что нападение может быть пробным шагом для организации масштабного теракта на территории США.