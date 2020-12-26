Губернатор Теннесси просит Трампа ввести режим ЧС после взрыва в Нэшвилле

Билл Ли отметил, что после взрыва 41 предприятие пострадало в той или иной мере. Инженеры должны полностью проверить здания, в которых расположены эти предприятия. Многие из построек представляют историческую ценность.
25 декабря в центральной части города Нэшвилл взорвался автомобиль. Полиция считает, что взрыв был преднамеренным. Пострадали минимум три человека. О произошедшем незамедлительно доложили Дональду Трампу. К расследованию инцидента подключились ФБР и Бюро контроля за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.
NEWS.ru разбирался в произошедшем. Стилистика этой акции указывает на то, что преступники преследовали цель напугать власти и горожан. Эксперты говорят, что нападение может быть пробным шагом для организации масштабного теракта на территории США.
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