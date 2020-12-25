В центре Нэшвилла в США взорвался автомобиль

В центральной части американского города Нэшвилл в штате Теннесси взорвался автомобиль.
Связанный с транспортным средством взрыв произошёл сегодня утром в 06:30 (15:30 мск. — NEWS.ru) в центре города. Расследование ведётся полицейским подразделением Нэшвилла и федеральными властями, — сообщила местная полиция в Twitter.
Пожарная служба города призвала местных жителей избегать района взрыва.
An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners.
Информации о жертвах, пострадавших или причинах взрыва пока нет.
23 декабря NEWS.ru сообщал, что десять человек были госпитализированы после взрыва в офисном здании в американском городе Балтимор (штат Мэриленд). Девять пострадавших находятся в критическом состоянии, один — в тяжёлом. Причины происшествия неизвестны. На фото, которое опубликовала пожарная служба города, видна вывеска компании Baltimore Gas & Electric. Сообщалось, что в результате взрыва частично обрушились перекрытия и крыша здания.