В центре Нэшвилла в США взорвался автомобиль

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Рабочий погиб на стройплощадке, расположенной в южной части территории Москвы. Трагедия случилась в процессе проведения строительных работ. Об этом журналистам в пятницу, 25 декабря, сообщили представители столичных экстренных служб.

Стройплощадка, на которой погиб рабочий, находится по следующему адресу: улица Автозаводская, дом 23. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало падение на него груза. Обстоятельства ЧП и личность погибшего уточняются,...