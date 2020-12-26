Взрыв в Нэшвилле: на полицию США объявили охоту

Силовые ведомства США расследуют таинственный взрыв в Нэшвилле (штат Теннеси), который был назван умышленным. Стилистика этой акции, в рамках которой в центре города сдетонировал начинённый бомбой и оснащённый громкоговорителем фургон, указывает на то, что преступники преследовали цель напугать власти и горожан. Однако эксперты говорят, что нападение может быть пробным шагом для организации масштабного теракта на территории США.

Мэр города Джон Купер публично признал, что взрыв в Нэшвилле, произошедший рождественским утром, был умышленным.

Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе, — сказал градоначальник.

Он отметил, что атака преследовала цель «вызвать страх и ужас» во время праздника.

В результате действий неизвестных злоумышленников пострадали три человека, с ними в настоящее время работают медики. Правоохранителям удалось вовремя увести горожан из зоны поражения. Поводом вызвать стражей правопорядка стали звучавшие из расположенного в фургоне громкоговорителя предупреждения о скором взрыве и необходимости эвакуации в течение 15 минут. Сейчас расследованием инцидента занимаются сотрудники Федерального бюро безопасности (ФБР) и местные правоохранительные органы. Им предстоит установить «авторство» этого нападения. Действующий американский президент Дональд Трамп и избранный глава государства Джо Байден проинформированы о происшествии.

Интрига заключается в том, кому был нужен именно «предупредительный» взрыв. О том, что в результате него никто не погиб, говорить пока рано. Как сообщил на брифинге глава полицейского управления Нэшвилла Джон Дрейк, в районе происшествия были обнаружены «фрагменты тканей, которые, предположительно, могут являться останками» человека.

Ведётся расследование, и мы продолжим работу с тем, чтобы установить, являются ли они человеческими останками, — подчеркнул Дрейк. — На данный момент у нас нет подтверждений тому, что в результате взрыва были человеческие жертвы.

В результате детонации бомбы было повреждено здание, где расположен местный офис телекоммуникационной компании AT&T. Это вызвало неполадки в работе служб связи. На этом фоне Федеральное авиационное управление США даже временно приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла. Местные жители говорят, что злоумышленники точно знали, что делали: из-за взрыва была затруднена работа не только сотовой и интернет-коммуникации, но и систем сигнализации и служб «911».

Zuma\TASS

В разговоре с телеканалом Fox News бывший детектив Билл Райан, который работал в целевой группе нью-йоркской полиции по поджогам и взрывам, заявил , что не исключает направленность взрыва против сотрудников правоохранительных органов, а также пожарных и медиков. В этом смысле многое должна прояснить экспертиза фургона и аудиозаписи.

Не думаю, что это был один человек, — заявил Райан, комментируя атаку в Нэшвилле. — Вероятно, действовала организованная группа людей. Полагаю, что идея заключалась в том, чтобы дождаться приезда служб первого реагирования: даётся 15-минутное предупреждение, после которого на месте оказываются полиция и пожарные.

Именно они должны были принять удар на себя. Бывший детектив предполагает, что сам инцидент мог носить характер проверки собственных сил, чтобы подготовиться к более масштабной атаке. Райан призвал помнить, что отдельные слои общества всё ещё находятся в состоянии войны с полицией. Вероятно, он имел в виду участников тех беспорядков, которые вспыхнули в США в этом году после убийства правоохранительными органами афроамериканца Джорджа Флойда.