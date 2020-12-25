https://static.news.ru/photo/5ef74992-46d1-11eb-bb44-fa163e074e61_660.jpg Фото: NashvilleFD/twitter.com

Президенту США Дональду Трампу доложили о взрыве в американском городе Нэшвилле. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее сообщалось, что в центральной части американского города Нэшвилл в штате Теннесси взорвался автомобиль. Полиция сочла взрыв «преднамеренным». Отмечается, что пострадали, как минимум, три человека.

Президента Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, он продолжит получать регулярные новости, — цитирует Дира ТАСС.

Он добавил, что Трамп благодарен потрясающим работникам экстренных служб. Кроме того, он молится за тех, кто пострадал в инциденте.

Власти штата склонны считать, что взрыв стал результатом умышленных действий. Об этом сообщил в Twitter губернатор Теннесси республиканец Билл Ли.

Федеральные правоохранительные органы, а также полиция штата и города находятся на месте происшествия и начали расследование инцидента, который, по всей видимости, произошёл в результате умышленных действий, — написал он.

Early this morning, an explosion occurred in downtown Nashville around Second Avenue and Commerce Street. Federal, state and local law enforcement partners are on the scene to investigate what we believe was an intentional act. — Gov. Bill Lee (@GovBillLee) December 25, 2020

Сообщается, что к расследованию полиции подключились ФБР и ещё одна федеральная силовая служба — Бюро контроля за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. При этом ФБР «совместно со своими партнёрами в штате и на местах берёт на себя руководящую роль в деле расследования взрыва». Минюст, в структуру которого входит ФБР, направит все необходимые ресурсы на проведение расследования.

Как писал NEWS.ru, ранее в сентябре террорист-смертник атаковал военную базу США. Нападение произошло вскоре после полудня по местному времени в районе Джанай Абдалле, примерно в 55 км к северо-западу от Кисмайо в районе Джуба. Боевик нанёс удар по американским войскам и сомалийским ополченцам.