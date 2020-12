Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле

Ранее сообщалось, что в центральной части американского города Нэшвилл в штате Теннесси взорвался автомобиль. Полиция сочла взрыв «преднамеренным». Отмечается, что пострадали, как минимум, три человека.

Он добавил, что Трамп благодарен потрясающим работникам экстренных служб. Кроме того, он молится за тех, кто пострадал в инциденте.

Власти штата склонны считать, что взрыв стал результатом умышленных действий. Об этом сообщил в Twitter губернатор Теннесси республиканец Билл Ли.

Early this morning, an explosion occurred in downtown Nashville around Second Avenue and Commerce Street. Federal, state and local law enforcement partners are on the scene to investigate what we believe was an intentional act.