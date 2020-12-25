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Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле

19:46, 25 декабря 2020 33
Фото: NashvilleFD/twitter.com

Президенту США Дональду Трампу доложили о взрыве в американском городе Нэшвилле. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее сообщалось, что в центральной части американского города Нэшвилл в штате Теннесси взорвался автомобиль. Полиция сочла взрыв «преднамеренным». Отмечается, что пострадали, как минимум, три человека.

Президента Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, он продолжит получать регулярные новости, — цитирует Дира ТАСС.

Он добавил, что Трамп благодарен потрясающим работникам экстренных служб. Кроме того, он молится за тех, кто пострадал в инциденте.

Власти штата склонны считать, что взрыв стал результатом умышленных действий. Об этом сообщил в Twitter губернатор Теннесси республиканец Билл Ли.

Федеральные правоохранительные органы, а также полиция штата и города находятся на месте происшествия и начали расследование инцидента, который, по всей видимости, произошёл в результате умышленных действий, — написал он.

Сообщается, что к расследованию полиции подключились ФБР и ещё одна федеральная силовая служба — Бюро контроля за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. При этом ФБР «совместно со своими партнёрами в штате и на местах берёт на себя руководящую роль в деле расследования взрыва». Минюст, в структуру которого входит ФБР, направит все необходимые ресурсы на проведение расследования.

Как писал NEWS.ru, ранее в сентябре террорист-смертник атаковал военную базу США. Нападение произошло вскоре после полудня по местному времени в районе Джанай Абдалле, примерно в 55 км к северо-западу от Кисмайо в районе Джуба. Боевик нанёс удар по американским войскам и сомалийским ополченцам.

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