Террорист-смертник атаковал военную базу США в Сомали

В Сомали террорист-смертник атаковал военную базу США. Нападение произошло вскоре после полудня по местному времени в районе Джанай Абдалле, примерно в 55 км к северо-западу от Кисмайо в районе Джуба.
По данным Somalimemo, боевик
Похожий инцидент произошёл 8 августа в столице Сомали городе Могадишо. Тогда взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль на перекрёстке Бар-Аян в столичном районе Варта-Набадда в непосредственной близости от армейской базы. Взрыв организовал террорист-смертник. По словам очевидцев, автомобиль пытался прорваться через армейский КПП. В результате погибли по меньшей мере 8 человек. Ещё 14 получили ранения, писал NEWS.ru.
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