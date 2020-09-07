Террорист-смертник атаковал военную базу США в Сомали

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В Сомали террорист-смертник атаковал военную базу США. Нападение произошло вскоре после полудня по местному времени в районе Джанай Абдалле, примерно в 55 км к северо-западу от Кисмайо в районе Джуба.

По данным Somalimemo, боевик нанёс удар по американским войскам и сомалийским ополченцам. В результате атаки есть погибшие и раненые. Вскоре после нападения на место происшествия приземлились вертолёты, которые забрали пострадавших на военную базу США в Кисмайо.

Похожий инцидент произошёл 8 августа в столице Сомали городе Могадишо. Тогда взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль на перекрёстке Бар-Аян в столичном районе Варта-Набадда в непосредственной близости от армейской базы. Взрыв организовал террорист-смертник. По словам очевидцев, автомобиль пытался прорваться через армейский КПП. В результате погибли по меньшей мере 8 человек. Ещё 14 получили ранения, писал NEWS.ru.