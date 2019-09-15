https://static.news.ru/photo/159afe46-d7d9-11e9-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Электронные сигареты со вкусовыми добавками будут запрещены в американском штате Нью-Йорк, заявил его губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, в регионе объявлены чрезвычайные меры.

Мы будем продвигать законодательные меры, которые устранят обманчивый маркетинг электронных сигарет для молодёжи, — написал он в своём Twitter .

Политик отметил, что полиция и Минздрав примут меры против розничных продавцов, позволяющих несовершеннолетним покупать вейпы.

BREAKING: Today I am announcing emergency executive action to ban the sale of flavored e-cigarettes.



-State Police and DOH to ramp up enforcement against retailers who sell to underage youth



-We will advance legislation to eliminate deceptive marketing of e-cigarettes to youth — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 15 сентября 2019 г.

11 сентября президент США Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.

В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество, писал News.ru.