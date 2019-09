По его словам, в регионе объявлены чрезвычайные меры.

Политик отметил, что полиция и Минздрав примут меры против розничных продавцов, позволяющих несовершеннолетним покупать вейпы.

BREAKING: Today I am announcing emergency executive action to ban the sale of flavored e-cigarettes.



-State Police and DOH to ramp up enforcement against retailers who sell to underage youth



-We will advance legislation to eliminate deceptive marketing of e-cigarettes to youth