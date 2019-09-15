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Электронные сигареты со вкусовыми добавками будут запрещены в американском штате Нью-Йорк, заявил его губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, в регионе объявлены чрезвычайные меры.

Мы будем продвигать законодательные меры, которые устранят обманчивый маркетинг электронных сигарет для молодёжи, — написал он в своём Twitter.

Политик отметил, что полиция и Минздрав примут меры против розничных продавцов, позволяющих несовершеннолетним покупать вейпы.

11 сентября президент США Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.

В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет. 

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество, писал News.ru.

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