Госдеп оценил перспективы продолжения работы дипмиссий России и США Прайс: Вашингтон заинтересован в продолжении работы дипмиссий России и США

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США заинтересованы в поддержании связей с Россией и продолжении работы посольств. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Таким образом он прокомментировал заявление МИД РФ о том, что Вашингтон отказался принять спецборт РФ для вывоза дипломатов. По словам представителя Госдепа, которые приводит РИА Новости, данное заявление не вполне правильно отражает сложившуюся ситуацию.

Мы заинтересованы в том, чтобы посольство США в Москве работало. Мы также заинтересованы в сохранении возможности посольства России работать в Вашингтоне. Мы считаем, что линии связи, диалог особенно важны в период напряженности, но также жизненно важны во времена конфликта и кризиса, как в одном из которых мы сейчас находимся, — сказал Прайс.

Он также уточнил, что в последнее месяцы США постоянно взаимодействовали с Россией в свете того, чтобы сохранить тот дипломатический канал, который обеспечивают посольства.

В МИД РФ сообщили, что Вашингтон не выдал разрешение на прилёт в США спецрейса госавиации России для того, чтобы забрать на родину сотрудников заграничных учреждений РФ, которым было ультимативно предписано покинуть американскую территорию до конца июня.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США такими действиями продолжают разрушать отношения Москвы и Вашингтона, которые «и без того находятся в плачевном состоянии».

Ранее Захарова рассказала подробности срыва Соединенными Штатами её участия в заседании комитета ООН. По словам дипломата, в связи с санкциями США на запрет прямых рейсов из России американское посольство одобрило ей визу 3 мая специально для того, чтобы попасть на мероприятие «вовремя было физически невозможно».