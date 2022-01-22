Госдеп объявил о начале эвакуации семей дипсотрудников на Украине

Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

23 января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наёмных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России, — говорится в заявлении.

В Госдепе уточнили, что рекомендуют гражданам США на Украине уже сейчас рассмотреть варианты отъезда, используя коммерческие или частые виды транспорта.

Ранее корреспондент CNN сообщил, что посольство США в Киеве попросило Госдепартамент страны разрешить семьям с детьми и техперсоналу уехать с Украины. Вашингтон якобы начнёт эвакуацию диппредставительства на наступившей неделе.

В свою очередь журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон написал в Twitter со ссылкой на неназванных чиновников США, что экстренный вывоз семей работников дипмиссии начнётся 24 января.

В Госдепе сообщали, что пока не приняли решение об эвакуации семей сотрудников американского посольства с Украины. В случае принятия такого решения американским гражданам не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.