Глава ВОЗ призвал Байдена вместе бороться с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a4600a48-21a9-11eb-83bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл выборы президента США, должна сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Анданом Гебрейесус.

Поздравления избранному президенту США Джо Байдену и избранной вице-президенту Камале Харрис! Мои коллеги в ВОЗ и я рассчитываем на работу с вами и с вашими командами. Такие кризисы, как пандемия COVID-19, показывают важность глобальной солидарности в защите жизней и условий существования. Вместе! — написал Гебрейесус в Twitter.

Congratulations to President-elect @JoeBiden & Vice President-Elect @KamalaHarris ! My @WHO colleagues and I look forward to working with you and your teams. Crises like the #COVID19 pandemic show the importance of global solidarity in protecting lives and livelihoods. Together! — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 8, 2020

Действующий президент США Дональд Трамп, напомним, в мае заявил о намерении полностью оборвать все связи с ВОЗ. Он обвинил организацию в деятельности под контролем Китая. И именно азиатская держава и ВОЗ, по его мнению, не приняли своевременных мер в связи с распространением коронавируса. Трамп заявил, что США выйдет из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Однако если официальные результаты голосования подтвердят победу Байдена, ситуация, вероятно, изменится. Ряд американских СМИ объявил, что кандидат от демократической партии одержал победу, набрав 273 голоса выборщиков из 270 необходимых. Трамп, впрочем, намерен отстаивать свою правоту в суде: он убеждён, что в отдельных штатах имели место подлоги и Байден получил голоса незаконно.

Вместе с тем, стоит заметить, что ситуация с коронавирусом в США, где ежедневно регистрируется уже более 100 тысяч новых заболевших, вменяется в вину Трампу. Во время предвыборных дебатов Байден делал акцент на том, что администрация действующего президента не смогла ничего сделать, чтобы обезопасить население страны и снизить распространение COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. Такое предположение сделал бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.