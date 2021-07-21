Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана закончится, как и планировалось, в конце августа. В настоящее время он осуществляется в безопасном режиме. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Пентагоне. Слова главы силового ведомства приводит РИА Новости.

Вывод войск продолжается в безопасном режиме и по графику. Мы всё ещё на пути к завершению его к концу августа, — сказал Ллойд.

Он отметил также, что миссия в Афганистане не закончена, и поблагодарил солдат за храбрую службу.

Ранее Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана. Администрация США дала обещание с 1 мая и до 11 сентября полностью закончить вывод войск из Афганистана. В 2020 году Вашингтон и представители движения «Талибан» подписали первое за 18 с лишним лет войны соглашение о мире. Позднее президент США Джо Байдена подчеркнул, что вывод войск из Афганистана США завершат 31 августа. По его мнению, США достигли в Афганистане «того, чего хотели».